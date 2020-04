Studio Politecnico-Coni: «Sport di squadra, tamponi 48 ore prima dei match»

Allenamenti con gruppi chiusi, tamponi 48 ore prima di ogni gara e obbligo di mascherina e distanziamento sociale in panchina: sono alcune delle indicazioni per gli sport di squadra, contenute nello studio del Politecnico e del Coni sulle classi di rischio delle diverse discipline in vista della ripresa. Tutte quelle di squadre ne hanno una medio-alta. Tra i meno rischiosi la vela in equipaggio singolo, la ginnastica artistica (ma non la ritmica), equitazione, golf e tennis, per il quale però è sconsigliata la contemporaneità a rete.

