Coronavirus, anche il Belgio ferma il calcio

Anche il campionato di calcio belga si ferma a causa del coronavirus. Lo ha comunicato ufficialmente la Federazione nazionale in una nota, specificando che l'interruzione andrà avanti fino al 30 aprile incluso. Palloni fermi, sia per allenamenti che per partite ufficiali, in tutte le leghe nazionali. Ed è quindi rinviata anche la finale della Coppa del Belgio fra Anversa e Bruges in programma per sabato 22 marzo a Bruxelles. La Federazione nazionale sta ora studiando in che modo portare a termine i campionati, che solitamente utilizzano la formula dei play-off fra le squadre con i migliori piazzamenti in classifica.

