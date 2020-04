Coronavirus, calcio: allenamenti solo individuali. Possibile ritorno in gruppo tra due settimane

Il governo prende altro tempo e oggi, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora (in questi minuti sta rispondendo al Question Time sulle azioni intraprese per rilanciare lo sport) lo riferirà a tutto il mondo del calcio collegato in video conferenza (alle 12). O meglio, come per tutto il paese, saranno concessi gli allenamenti dal 4 maggio ma esclusivamente a livello individuale. Di gruppetti o pallone non se ne parla. Almeno per altre due settimane. Possibile un via libera dal 18 maggio. Con buona pace di quanto fissato nel protocollo con la divisione della preparazione in 3 settimane con la seconda a pieno regime.

Coronavirus, Spadafora: «In sicurezza, ma dobbiamo riaprire lo sport»

Insomma quello che oggi verrà trasferito al presidente della Figc, Gabriele Gravina e alle leghe è sostanzialmente che non c’è certezza su quando ci si potrà allenare in gruppo. Della serie potete anche iniziare con la preparazione individuale ma il governo non fissa da subito altre scadenze.

Tutto andrà di pari passo con quanto accadrà nel Paese. Niente corsie principali per il calcio. E nel ribadire questo verrà fatto passare anche un altro messaggio: se il campionato si ferma adesso il governo è pronto a sostenere il calcio nella sua crisi ma in caso si cominci e non si finisca non esiste paracadute.

Ultimo aggiornamento: 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA