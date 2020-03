Coronavirus, nel calcio siamo ai saluti: niente strette di mano e abbracci

Ultimo aggiornamento: 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno in cui Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, invia un messaggio al presidente della Uefa, Aleksander Čeferin, la serie A si prepara a vivere il calcio nel tempo del Coronavirus. Facile, seppur senza pubblico: basta un campo, un arbitro, gli assistenti, la solita Var e via. No, non proprio. Vedremo tanto di diverso, in campo, quanto agli spalti vuoti non è un inedito, purtroppo ci siamo abituati, è già successo ma per altri motivi, diciamo così, disciplinari. Le società si attrezzano, studiano e applicano protocolli mirati alla sicurezza (ad esempio, la Roma utilizza anche lo Smart Warking per i dipendenti).I calciatori non sono immuni per definizione e proprio questo sostiene Tommasi, da lì l’appello alla Uefa: «Che dovrà prendere in considerazione l’idea di rinviare Euro 2020, per dare più tempo ai campionati. Il problema Coronavirus non è solo italiano. In A si è stabilito che si giochi a porte chiuse: tra i calciatori c’è chi è d’accordo per andare avanti e chi è preoccupato. Ora prenderemo tutte le precauzioni, ma rischiano anche i calciatori in campo: e in caso di un contagio, le regole di quarantena valgono anche per i professionisti». Cerferin ha subito risposto: «Niente panico, resto ottimista per l’Europeo. La situazione, per quella data, si sarà normalizzata». Va bene, ma nel frattempo che si fa per non sottoporre i giocatori al rischio contagio da Coronavirus? Il vademecum è stato stilato e poi sarà quel che sarà, come si dice in questi casi. Il calcio non è lo stesso non solo perché non c’è il pubblico, ma pure perché dopo un gol non vedremo i giocatori abbracciarsi, baciarsi, toccarsi. In Premier è già legge. E c’è anche un lato positivo: non li vedremo sputarsi tra loro, come è successo in passato (vedi casi Totti-Poulsen - quest’ultimo finito in quarantena per essere stato a contatto con chi è stato colpito da Coronavirus - Simeone-Zago) o per terra, che è un gesto orribile da guardare, sempre.Né li vedremo mordersi in maniera animalesca come accaduto a Brasile 2014 tra Suarez-Chiellini, tanto per fare un esempio. Vietato stringersi la mano tra i capitani, abbracciarsi dopo una rete. Fai un gol? Vai verso la bandierina. Oppure corri per tutto il campo senza guardare in faccia nessuno. Ci goderemo questo o qualcosa di simile, insomma. Un calcio virtuale ma sicuro, al quale non siamo abituati. Sia chiaro: tutto questo lo noteremo se i diretti interessati non dimenticheranno le indicazioni fornite dai vari istituti di sanità per evitare rischi. Non sono regole vaghe, parliamo di un dispositivo ben preciso inviato dalla federazione dei medici sportivi ai club (prossima una riunione tra medici di tutti i club di serie A). Non solo è vietato abbracciarsi, ma non si possono nemmeno scambiare bottigliette/borracce e asciugamani, sarà vietato consumare cibo negli spogliatoi, molte squadre lo fanno, specie dopo le partite notturne. Negli spogliatoi non si potranno riporre gli oggetti in contenitori comuni: ognuno li dovrà tenere nelle proprie borse, possibilmente ben nascoste. Poi, gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc. Niente ceste comuni e nessun servizio igienico da dividere con altri. Vietato toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani oppure utilizzare salviettine monouso. Non lo faranno i calciatori, ma c’è chi per loro disinfetterà con una certa continuità tavoli, panche, attaccapanni, pavimenti, maniglie, sedie, docce. Queste le misure di sicurezza da tenere in testa prima della partita, mentre dopo i giocatori dovranno evitare foto con i tifosi (e non tifosi), nelle interviste - se ne faranno - cercare di stare a distanza di minimo un metro dall’interlocutore. Che dovrà stare attento al microfono, disinfettandolo. Sarà impossibile tenere a distanza i cronisti, vedremo con molta probabilità i soliti capannelli intorno ai calciatori e/o allenatori. Le società dovranno gestire più o meno nella stessa maniera le così dette vigilie. Verranno abolite le interviste post partita e le conferenza del pre. Diversamente normali. Ma questo ora è.