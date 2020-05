© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Bundesliga non lascia, anzi raddoppia. Nel fine settimana in Germania si rimette la palla al centro per il massimo campionato e la 2. Bundesliga (la serie B), mentre dal 29 tornerà a disputarsi anche la Frauen Bundesliga ovvero il campionato femminile. Tutto, chiaramente, a porte chiuse e con un numero chiuso di persone con accesso all’impianto sportivo (322 per i match importanti, 270 per quelli di secondo piano limitando lo sguardo alla Bundesliga). Si torna a parlare di calcio e alle assenze di Emre Can e Witsel, vittime di infortuni muscolari, nelle file del Borussia Dortmund che, sabato nell’anticipo che riaprirà il torneo, sfiderà lo Schalke nel tradizionale derby della Ruhr. I tedeschi hanno scelto un protocollo che consente di fare un tentativo e cioè di non obbligare alla quarantena tutta la squadra nella quale dovesse verificarsi un nuovo contagio a Covid-19, né gli avversari affrontati. L’obbligo è chiaramente di sottoporre immediatamente a test tutti coloro venuti in contatto con il positivo, ma senza fermare tutto. Certo, prima del via già va segnalata una defezione: in 2. Bundesliga non si disputerà Dinamo Dresda-Hannover perché la squadra dell’ex Germania Est ha avuto due nuovi casi di positività e ha scelto di mettersi tutta in quarantena, con conseguente rinvio del match di domenica.PREMIER LEAGUEAnche in Inghilterra l’unica strada percorribile per ipotizzare un “Project Restart” della Premier League è quella di isolare soltanto gli eventuali casi di positività, trattando il contagio come un “infortunio”. A patto, ovviamente, di un monitoraggio agile e continuo del “gruppo squadra”. Obiettivo che è raggiungibile con macchinari già operativi, anche in Italia e riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, capaci di dare risposta a un tampone nel giro di 20 minuti e di verificare lo stato di salute di un individuo in 8 minuti grazie al test sierologico in fluorescenza capillare. Le obiezioni oltremanica provengono soprattutto dai calciatori, che dovrebbero firmare una sorta di “liberatoria” per scaricare le responsabilità di club e medici sociali in caso di contagio. Ieri si è levata la voce contraria di Sterling, attaccante del Manchester City. Sul suo canale Youtube il giocatore ha detto: «Se la sicurezza delle persone e quella dei giocatori viene garantita, allora quello è il momento giusto per tornare. Non ho paura, ma ho delle riserve e penso a quale potrebbe essere il risultato peggiore. Ho avuto amici le cui nonne sono morte e ho avuto anche membri della mia famiglia che sono morti. Bisogna essere saggi e prendersi cura di noi e di quelli che ci circondano». I club, però, una volta bocciata l’idea dei campi neutri, si apprestano a tornare in campo per metà giugno per tentare di ultimare le 92 partite che mancano. Il modello tedesco (“solo” 82 partite da ultimare) è diventato il riferimento per tutti. Anche per la Spagna (110 match di Liga da disputare) e per la nostra Serie A che è quella più indietro e non solo per il numero delle partite rimaste, che sono 124.