© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre il 90% dell'Europa si confronta con una nuovo tipo di normalità, quella di una vita spesa interamente o quasi tra le mura domestiche, inquella che per noi era normalità fino a qualche settimana è diventata già un evento straordinario. Una partita di calcio, nulla di più. Ma con immagini che stridono con il sentimento comune di buona parte del mondo.Il Paese - che, va precisato, ha un numero di contagiati damolto molto basso – ha deciso di andare avanti. Non del tutto nell'ordinarietà, visto che diverse attività sono state chiuse o interrotte, come i campionati degli altri sport. Ma il calcio, no. Il pallone non può e non deve fermarsi. E così ieri è andata in scena la seconda giornata dellabielorussa. C'era il derby diche ha regalato una raffica di emozioni di quelle che mancano a dismisura da queste parti. Cinque gol, rigori, espulsioni, una rimonta sfiorata e il brutto anatroccoloche per la prima volta batte il cigno(sempre di Minsk parliamo) per 3-2 e si prende la vetta della classifica a punteggio pieno mentre la Dinamo in crisi resta impantanata a zero. Come l'altra nobile,caduta 2-1 sul campo delloTifosi controllati con il termoscanner all'ingresso dello stadio di Minsk (foto ANSA)Quattro partite riservava il programma e su tutti i campi il copione è stato lo stesso.all'ingresso degli stadi per controllare la temperatura corporea dei tifosi e qualche supporter previdente che almeno è andato in curva con la mascherina. Per il resto una giornata di ordinaria normalità calcistica con gli spalti pieni, i cori degli ultrà e i giocatori in campo senza alcuna protezione a lottare su ogni pallone.LEGGI ANCHE --> Coronavirus, con guanti e maschere il calcio in Nicaragua va avanti «Non bisogna farsi prendere dal panico e dalla psicosi di massa. Tutto deve andare avanti», aveva ribadito nei giorni scorsi il presidentesecondo il quale basta «fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus nei vostri organismi». Ma Lukashenko è lo stesso che qualche anno fa voleva vietare i matrimoni fra le donne locali e gli stranieri e allora l'esternazione stupisce meno. Fa eco il presidente della Federcalcio localeche ha spiegato la decisione di andare avanti normalmente: «Non giochiamo a porte chiuse perché altrimenti le persone si ammasserebbero davanti allo stadio». Giusto: infatti il problema, eventualmente, è che si giochi, non come. Perché di mezzo, comunque, ci sarebbe la salute degli atleti. «Il coronavirus ha fatto sospendere lae l'. Il che è un bene, perché bisogna cercare di fermarne la diffusione. Invece in Bielorussia sembra che non importi niente a nessuno, ed è incredibile – ha detto, autentica gloria del calcio bielorusso, con un passato tra Arsenal e Barcellona - Magari il presidente sta aspettando di vedere che succede qui con il virus». Bravo Alex: volevano fare lo stesso in Australia, hanno aspettato a sospendere tutto e ieri si è saputo della prima positività di un calciatore della massima serie. Com'era il discorso del prevenire e del curare?