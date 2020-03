Coronavirus, in Bundesliga alcuni club pronti a chiedere il taglio degli stipendi ai calciatori

Ci sono già state richieste a stelle dello sport ben remunerate di accettare un taglio delle remunerazioni, anche dal premier bavarese Markus Soeder. «Come ogni altra persona in questo momento io e gli altri professionisti del calcio stiamo pensando a come possiamo affrontare al meglio la situazione», ha detto al quotidiano Bild il capitano della Germania e portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer. Il Borussia Dortmund ha affermato che l'argomento verrà discusso «internamente con la squadra», come ha fatto l'Hoffenheim. Mentre il Mainz ha dichiarato: «I nostri giocatori potrebbero assumere un ruolo in questa situazione, ma è ancora troppo presto per speculare». Tuttavia, Andrej Dalinger, un avvocato specializzato sull'argomento, ritiene che i club non possano forzare unilateralmente il taglio dei salari dei loro giocatori. «Senza l'accordo dei giocatori non è consentita una riduzione del salario», ha detto all'emittente Sport1. I giocatori dovrebbero accettare tali accordi individualmente.

Ultimo aggiornamento: 12:28

