Lazio, Immobile e l’allenamento home made: squat con il figlio sulle spalle

«Home made». Il “fatto in casa” non vale solo per le torte, ma anche per l’allenamento. Lo dimostra su Instagram. L’attaccante delladopo essersi esibito sui social network in divertenti siparietti culinari con la moglie Jessica, si tiene in forma nella sua abitazione. Come? Facendo degli squat, ovvero dei pagamenti sulle gambe, tenendo sulle spalle il più piccolo dei suoi tre figli. «Oggi mi alleno con Mattia! E voi cosa state facendo? Condividete il vostro hobby!», scrive il capocannoniere della Serie A su Instagram. Aspettando novità sulla ripresa delle sedute, i giocatori biancocelesti ricorrono all’allenamento fai da te durante l'emergenza legata al. Qualcuno si esercita in video-call con il personal trainer di fiducia, altri corrono sul tapis-roulant. Tutti sperano di tornare a calcare i campi del centro sportivo di Formello quanto prima. «Sto impazzendo, però andiamo avanti così che tutto passa», ricorda Correa con un post pubblicato su Instagram, che rilancia l’hashtag #IoRestoaCasa.