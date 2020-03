Coronavirus, l'appello di De Rossi: «Non smettete di donare il sangue»

Daniele De Rossi e la moglie Sarah Felberbaum questa mattina si sono recati all’ospedale San Camillo per donare il sangue. In un video diffuso dalla Regione Lazio, l’ex centrocampista giallorosso fa un appello: «In questo periodo che stiamo vivendo c’è molta carenza di sangue nel Lazio e in Italia. Il concetto che vorrei che passasse è che c’è grande sicurezza e medici attrezzati. Le persone hanno smesso di donare il sangue per paura di uscire di casa, contrarre il virus ed essere contaminati in queste strutture. Ma queste strutture sono destinate all’accoglienza dei donatori, il messaggio è questo: non abbiate paura, è un gesto che bisogna continuare a fare perché c’è moltissima necessità di sangue nel Lazio e non solo».

