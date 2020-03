Coronavirus,l'appello di Acerbi e Parolo: «Nel Lazio manca il sangue, andiamolo a donare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un appello a tutti per donare il sangue. Un appello a tutti per dare una mano durante l’emergenza legata al coronavirus. I giocatori della Lazio chiamano i tifosi a raccolta. Da Francesco Acerbi a Marco Parolo l’invito parte su social network. «Ciao a tutti, in questo momento difficile la Regione Lazio ha bisogno di sangue - spiega Parolo sull’account Twitter del club -. Andiamo tutti negli ospedali a donarlo, ci saranno dei punti di raccolta e accoglienza dedicati, in cui non ci sarà pericolo di contagio. Nel mese di marzo si può donare anche nelle unità mobili. Ragazzi, accorriamo e andiamo a donare». Un messaggio di pochi secondi, ma forte e chiaro. Non va dimenticato che le strutture per la raccolta del sangue sono esclusivamente destinate ai donatori e al loro percorso di donazione, con personale dedicato e formato. Inoltre, la donazione del sangue viene considerata tra le "situazioni di necessità" previste dal decreto #IoRestoaCasa, pertanto gli spostamenti dei donatori (muniti di autocertificazione) che si recano presso le sedi di raccolta sono autorizzati. Per ultieriori info consultare il sito www.salutelazio.it/donare-il-sangue