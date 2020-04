© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun senso logico. E con poche speranze di riprendersi ad allenare in maniera adeguata e tornare a giocare. Acerbi non riesce a capire il senso delle decisioni del Governo sulla mancata ripresa agli allenamenti. Pensare che proprio ieri doveva essere il giorno dei test medici, la data della ripartenza per poi riprendere a lavorare sul campo. Era tutto pronto, invece, adesso è di nuovo tutto fermo. Il difensore della Lazio non ci sta ed entra in tackle deciso: «Proprio non capisco il motivo di poter correre nei parchi e non all’interno di un centro sportivo in totale sicurezza. Ma non è più sicuro per tutti? E’ una questione difficile da capire e accettare non solo per uno come me, ma anche per tutti i miei compagni e colleghi coi quali mi sto confrontando da due giorni. Vorremmo tutti delle risposte, ma fino ad ora nulla anzi va bene correre nei parchi in modo individuale dove ci potranno essre tante persone e non da soli dentro un centro sportivo al sicuro». Durante la sua carriera ha fatto i conti con un tumore, riuscendo a venirne fuori, combattendo e sottoponendosi a cure e sedute di ogni genere. Sa bene che significa lottare ed ha un rispetto enorme per le tante persone che hanno sofferto e stanno soffrendo a causa del Covid. «Non voglio entrare nel merito di riprendere il campionato o meno – spiega Acerbi – perché ci atterremo alle decisioni del Governo, anche perché so bene che ci sono tante persone che ora stanno soffrendo per la scomparsa dei propri cari e a loro, ma non dimentichiamoci che il calcio è un’industria importantissima per il nostro paese». Il centrale si rivolge direttamente ai politici e a chi prende decisioni «Tutti noi – riprende il giocatore a Lazio Style Radio – siamo sbalorditi da queste decisioni. Non le capiamo, vogliamo risposte. A Formello ci sono sei campi, tanti spogliatoi, ci si può allenare dalle nove alle sei. E lo stesso vale anche per i centri sportivi delle altre squadre».IL PRESIDENTEE ieri, intervistato dal Tg2, anche il presidente Claudio Lotito ha ribadito la sua posizione: «Sappiamo con certezza che questo virus non scompare da qui a pochi giorni e dobbiamo abituarci a conviverci. Al di là dei diritti tv, dei valori economici, che esistono e sono importanti, quello che conta di più è far capire l’importanza del valore sociale del calcio. Se non si dovesse ripartire? Il rischio economico lo si sa, avremo dei danni gravi e irreparabili per centinaia di milioni. Il dpcm è illogico, perché un giocatore che appartiene ad uno sport individuale si può allenare nei centri sportivi e uno che appartiene agli sport di squadra non lo può fare. Troveremo Immobile e Dzeko ad allenarsi a Villa Borgese, è una cosa assurda».