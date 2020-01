Spadafora: «Vergognoso il coro sul ponte Morandi durante Milan-Samp»

«Vergognoso. Non c'è altro termine per definire il coro sul ponte Morandi, levatosi da un settore della curva rossonera durante Milan-Sampdoria». Così in un post Facebook il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora in relazione ai cori offensivi durante Milan-Sampdoria sul Ponte Morandi. «Una tragedia che ha causato 43 morti non può essere oggetto di scherno, in nessun caso e per nessuna ragione. Penso che si sia ampiamente superato il limite della decenza. Spero che questi idioti vengano individuati e sanzionati il prima possibile. La mia solidarietà alla città di Genova, in particolar modo a chi - in quel maledetto 14 agosto 2018 - ha perso i propri cari», ha aggiunto il Ministro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA