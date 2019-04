Ultimo aggiornamento: 20:17

Il ritorno nel campionato di Eccellenza è sempre più vicino per la Corneto Tarqunia dopo sei stagioni di purgatorio. L'ultima "apparizione " nel massimo campionato regionale risale infatti alla stagione 2012-2013 e fu segnata dall retrocessione. «Poi ci sono state quattro stagioni di sofferenza - racconta il diesse Ciro Granato - tanto che siamo retrocessi in Prima Categoria. Quest'ultima è stato un trampolino di lancio poichè da li siamo risaliti in Promozione o ora " fatti i debiti scongiuri " siamo vicini a raggiungere una meta importante». Domani (calcio d'inizio ore 16) in caso di successo nel derby contro la Csl Soccer di Civitavecchia la squadra rossoblù potrebbè fare un grosso passo in avanti verso il traguardo di inizio stagione. «Ci aspettano quattro finali - dice ancora Granato - Abbiamo quindi la necessita di tenere alta la guardia e non abbassare la concentrazione. Oltretutto non abbiamo perso di vista la Coppa Italia, visto che il 24 andremo a Paliano a giocarcela fino in fondo. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Siamo sempre in corsa per due obiettivi». Il presidente del club rossoblù, Rinaldo Santori, per scaramanzia ha rinviato tutte le feste a fine campionato, trincerandosi dietro un semplice «il 12 maggio arriverà!!. Abbiamo una grande squadra questo lo posso dire».