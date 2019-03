© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corneto Tarquinia, è pronta per lo sprint finale. Anche se nessuno lo dice per scaramanzia si punta all’accoppiata campionato- coppa, l’attuale capolista del girone A di Promozione. Domenica la squadra tirrenica dovrà affrontare la Vigor Acquapendente in casa. E’ il primo dei tre derby consecutivi in programma nel giro di un mese. L' appuntamento è il quarto di questa stagione tra le due squadre, visto che hanno incrociano i propri destini già in tre occasioni, tra campionato e Coppa. Il bilancio è in favore della formazione acquesiana che ha vinto due volte.«Questo è un motivo per tenere alta la guardia – dice il tecnico della Corneto Stefano Del Canuto – ci aspettano novanta minuti da giocare con molta attenzione. E’ la classica gara da tripla, anche se è scontato dire che noi puntiamo a incassare tre punti anche se contro una signora squadra per proseguire la marcia di avvicinamento al salto di categoria». Poi è in programma lo scontro con il Bomarzo in trasferta e di seguito in casa la semifinale di Coppa Italia il Città di Paliano. «Prosegue il ciclo d’incontri terribili – dice ancora Del Canuto - visto che abbiano disputato una gara ogni tre giorni in questo ultimo periodo. Non lo nascondo, io, come la squadra e la società puntiamo alla finale anche se sappiamo di dover fare i con avversari di tutto rispetto. Possiamo farcela se manteniamo la massima concentrazione in tutte le gare, che ci aspettano e la tranquillità con cui abbiamo disputato le gare in questa stagione».