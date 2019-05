Corneto Tarquinia, un'annata da ricordare

C'è da starne certi che i tifosi della Corneto Tarquinia saranno stati soddisfatti dopo aver visto la propria squadra trionfare al primo posto con 85 punti, che sono valsi la promozione in Eccellenza, frutto di 28 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte realizzando 83 reti e subendone solamente 27. Un campionato di dominio assoluto come dimostrato dai sette punti di vantaggio che ha ottenuto la squadra (85 punti) nei confronti della seconda in classifica, la Compagnia Portuale Cv2005 (78 punti). La prima della classe non può che essere felice anche per la stagione straordinaria del proprio calciatore, Mauro Catracchia, che si è classificato al secondo posto della classifica marcatori con la realizzazione di 33 gol.

Ultimo aggiornamento: 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA