La festa è pronta in casa della Corneto Tarquinia. Dopo sei stagioni, la formazione rossoblù si appresta a tornare, con una giornata di anticipo, in Eccellenza. Basterà vincere il confronto casalingo di domani mattina contro la Duepigrecoroma nella penultima gara di campionato del girone A di Promozione, per tenere la Cpc, che insegue resterebbe, a cinque punti, non più colmabili con una sola gara da giocare.

Allo stadio Bonelli (si gioca alle 11) si annuncia il pubblico delle grandi occasioni. La società ha annunciato l'ingresso gratuito. «E' l'ultima partita tra le mura amiche - ha detto il presidente Rinaldo Santori - e ci teniamo, dunque, a festeggiare con il nostro pubblico. Abbiamo bisogno anche del loro aiuto per arrivare ad un traguardo che ci manca da troppo tempo».











