La Corneto Tarquinia approda ai quarti di finale di Coppa Italia riservato alle squadre di Promozione. La formazione tirrenica ha sì perso in trasferta il derby contro l’Acquapendente (2-1) ma in virtù del successo dell’andata (1-0) ottenuto in casa ha passato il turno. Per conoscere il prossimo avversario, però, bisognerà attendere ancora una settimana, perché il rinvio dell'altra gara programmata per oggi, tra Palocco e Atletico Torrenova (ancora maltempo, il recupero sarà probabilmente programmato per il 6 febbraio) spingerà il Comitato Regionale a spostare di almeno una settimana sia la divulgazione degli abbinamenti dei quarti di finale, sia lo svolgi,ento delle stesse gare.Nel match di Acquapendente, è stata più intraprendete la formazione di casa che ha cercato fin dall’inizio di ribaltare il risultato. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 con una leggera supremazia dei locali. All’inizio della ripresa Nuccioni ha portato in vantaggio la Vigor. Il Tarquinia ha replicato dopo pochi minuti con la rete di testa di Catracchia. Al 28’ gialloblù di nuovo in vantaggio con Broccatelli con un tiro da limite deviato da un giocatore avversario che è terminato alle spalle di Iancomini. Nel finale c'è stato assalto da parte dei padroni di casa per cercare il gol della qualificazione che però non arrivato nonostante le tante mischie in area tarquinese.«Un campo pesante – ha detto il tecnico del Corneto Stefano Del Canuto – non ha permesso un gioco lienare e non a caso la partita è stata dura. Il finale è stato tosto, ma siamo riusciti a portare a casa l’obiettivo».