Corneto Tarquinia a Monterotondo, Del Canuto: « Pronti al riscatto».

Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corneto Tarquinia pronto alla sfida esterna contro il Real Monterotondo.«“Sarà una trasferta molto difficile - parola di Stefano Del Canuto tecnico della formazione tirrenica- il prossimo antagonista è rappresentato da una squadra che è andata vicina alla vittoria del campionato negli ultimi due anni, che lo scorso anno è arrivata terza e che gioca un calcio offensivo. In più il suo campo è un vero e proprio fortino».«All’indomani della gara persa contro i cugini della Cimini domenica scorsa, la ripresa è stata come mi aspettavo, conosco i giocatori, conosco questo gruppo, conosco la società - ha detto ancora Del Canuto - :non sono serviti discorsi di rito, sono bastate poche parole, qui abbiamo la capacità di saper fare quadrato. Domenica, pare assurdo dirlo, ma abbiamo fatto una bella partita nonostante il blackout, che è stato episodico, Abbiamo preso un cappotto, ma serviva una sconfitta così pesante per darci uno scossone»Il programma del campionato di Eccellenza gironeA ( 6 Giornata): Boreale-Anzio, Civitavecchia-Vigor Perconti (Ore 15.30),Falaschelavinio-V.Nettuno, Montespaccato-Aranova, P.Monti Cimini-Cynthia, R.Monterotondo Sc.-Corneto Tarquinia, Sp.Genzano-Eretum Monterotondo, Unipomezia-Ottavia, Villalba-Tivoli 1919