Vince la Corneto Tarquinia e va in fuga in vetta al girone A della Promozione. La squadra rossoblù si prende i tre punti nello scontro diretto con la sua (ex) coninquilina al vertice della classifica, quella Compagnia Portuale che, come i viterbesi, ha ancora aperta la porta della Coppa Italia per sognare l’Eccellenza.Dopo la gara di oggi (decisa da Catracchia, un ex, nella prima parte del primo tempo) la Corneto Tarquinia l’Eccellenza la vede un po’ più da vicino, avendo portato a tre i punti di vantaggio proprio sulla Compagnia Portuale. La gara, giocata al Tamagnini, è stata bella, degna per due prime della classe, corretta e divertente, a dispetto dell’unico gol messo a segno nei novanta di gioco.L’ha deciso Mauro Catracchia, uno dei tanti ex che oggi sono scesi in campo nel match con la CPC, che resta comunque al secondo posto, anche se la Polisportiva Monti Cimini, nel match del pomeriggio a Santa Marinella, ha l’occasione per agganciarla.