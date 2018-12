CORNETO TARQUINIA 90 (50+40)

90 (50+40) GIARDINETTI 80 (48+32)

80 (48+32) FERENTINO 78 (47+31)

78 (47+31) ANITRELLA 77 (44+33)

77 (44+33) FIUMICINO 73 (37+36)

73 (37+36) PALESTRINA 72 (41+31)

72 (41+31) TRASTEVERE 70 (29+41)

70 (29+41) ASTREA 368 (36+32)

368 (36+32) POMEZIA 65 (37+28)

65 (37+28) TEAM NUOVA FLORIDA 63 (32+31)

63 (32+31) VIS ARTENA 62 (36+26)

62 (36+26) ATLETICO MORENA 60 (26+34)

60 (26+34) CITTA DI ANAGNI 59 (38+21)

59 (38+21) COMPAGNIA PORTUALE 58 (20+38)

58 (20+38) ​VIS SEZZE 58 (23+35)

Novanta punti tondi, tondi. Il tetto toccato dalla Corneto Tarquinia, che in un’ipotetica classifica del 2018, si prende lo scettro di migliore squadre dell’anno. Sia come punti ottenuti in totale (90, appunto) e sia come percentuale di punti-gara, in relazione alle gare giocare nell’arco solare, prendendo in considerazione quelle di campionato.Un predominio netto, quello della gloriosa squadra del Viterbese, che dopo aver vinto il campionato di Prima Categoria (con un girone di ritorno molto incisivo per i rossoblù) sta guidando anche il girone A della Promozione, dando corpo a quella voglia di tornare protagonista che sul litorale nord del Lazio è orami acclarata. Cinquanta i punti ottenuti nella primipare del 2018 (su 18 gare, una media di quasi tre punti a partita e l’imbattibilità), dieci in meno quelli della seconda parte dell’anno, quella che coincide con la prima parte dell’attuale stagione calcistica. Da settembre ad oggi, colpa anche di uno slittamento del calendario di una giornata, sono invece 16 le gare giocate, che fanno “scendere” la media punti a 2,5 a partita, che resta fissa a 2,64 la media-punti totale di un anno davvero straordinario.Alle spalle della Corneto Tarquinia, nella “superclassifica 2018” c’è il Giardinetti, che sale sul podio nelle due versioni: quella a metà con il Garbatella che ha consentito alla squadra di vincere sia il campionato che la Coppa Lazio, e quella in versione unica di questa stagione. Ottanta i punti totali, che suddivisi per le 34 gare giocate in campionato (a cavallo di due stagioni) porta la media punti a 2,35. Un anticchia meno della media-punti del Ferentino che se è terzo nella classifica dei punti, scavalca il Giardinetti in quella dei punti ottenuti in relazione al numero di partite, che sono 33 (una di meno dei romani) perché nel campionato di I Categoria, nel girone di ritorno, i granata hanno osservato un turno di riposo.Al quarto posto c’è un’altra squadra della provincia di Frosinone, quell'Anitrella che anche in Promozione sta confermando l’anno di successi che l’hanno fatta salire dalla Prima Categoria in Promozione, appunto. Le prime quattro posizioni sono, curiosamente occupate da squadre neopromosse dalla I Categoria e che, in questa seconda parte della stagione, stanno confermandosi anche nel secondo campionato regionale.Scorrendo la classifica, si nota che la prima squadra di serie D è il Trastevere, settimo, che con il successo nel recupero di domenica, ha raggiunto quota 70 che fanno una media di 2 punti esatti a partita. Per trovare le prime squadre di Eccellenza, invece, bisogna scendere di una posizione, con le presenze di Astrea e Pomezia che capitalizzano un doppio percorso di vertice che, tuttavia, non è stato ancora coronato con la vittoria del campionato di Eccellenza. Chi ci è riuscito lo scorso anno, ovvero Vis Artena e Città di Anagni, nella speciale superclassifica occupano, rispettivamente, l’undicesima e la tredicesima posizione, segnale che dopo le imprese in Eccellenza la serie D è tutta un’altra storia.La Superclassifica: