Si sono da poco concluse le partite d’andata dei quarti di finale di Promozione. Il Corneto Tarquinia ha vinto 3-1 sull’Accademia Calcio Roma sfruttando una tripletta del solito Catracchia. Ipoteca il passaggio in semifinale anche la Vis Sezze che piega il Ferentino per 2-0 grazie ad una rete di Bucciarelli alla fine del primo tempo e una di Dell’Aguzzo in avvio di ripresa.Vittoria di misura del Città di Paliano che supera a domicilio il Palestrina per 2-1: gli ospiti sono passati inizialmente in vantaggio con l’argentino La Porta, poi la rimonta dei padroni di casa ha portato le firme “illustri” di Fazi e Matozzo. L’unico pareggio è arrivato nella sfida tra Compagnia Portuale e Atletico Torrenova, terminata sul 2-2. E’ accaduto tutto nella ripresa con l’immediato vantaggio locale siglato da Tabarini e il raddoppio di Gallo a cui ha subito risposto Cusanno, accorciando le distanze per i capitolini che nel finale con Martinelli hanno trovato un prezioso pareggio. Gare di ritorno tra una settimana.