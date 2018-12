Corinaldo, appello a Totti dagli amici di uno dei feriti: «France vieni a trovare Michele»

Un appello rivolto a Francesco Totti. Lo hanno scritto e lo stanno facendo girare sui social, specialmente su Instagram, gli amici di Michele Fiscaletti, un diciassettenne grande tifoso della Roma, rimasto ferito nel locale La Lanterna durante il Dj set di Sfera Ebbasta. Un appello rivolto all'ex capitano della squadra giallorossa affinché vada a trovare Michele, ricoverato all'ospedale le Torrette di Ancona.

La fede giallorossa di Michele è ben visibile visitando il suo profilo Instagram, in cui è possibile vedere molte foto dei suoi beniamini, a partire proprio da Francesco Totti. Gli amici di Michele, nell'appello, si rivolgono direttamente al numero dieci della Roma chiedendogli di andare a trovare il ragazzo ferito: «il gesto più bello che tu gli possa fare è venire qua all'ospedale di Torrette di Ancona per vederlo, per salutarlo e pregare per lui. Io ed il mio gruppo di amici speriamo che il messaggio ti arrivi e che tu possa venire il prima possibile! Daje France vieni in fretta» Nell'appello sono "taggati" sia Francesco Totti, sia il profilo ufficiale della As Roma.

