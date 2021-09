Cori razzisti contro Bakayoko: il Milan pensa a un esposto alla Figc

Domenica 12 Settembre 2021, 23:36 - Ultimo aggiornamento: 23:39

Episodio di razzismo a San Siro. All'ingresso in campo di Bakayoko - poi uscito dopo 14' per un risentimento muscolare - sono arrivati cori razzisti degli ultras della Lazio che poi si sono ripetuti per qualche minuto. Un becero episodio che ha macchiato una bella gara vinta dal Milan di Stefano Pioli. Come detto, l'ex calciatore di Monaco, Chelsea e Napoli è rimasto in campo per 14'. Prima si è fatto ammonire per brutto fallo su Acerbi (rischiando anche l'espulsione), poi ha alzato bandiera bianca per un risentimento muscolare (al suo posto è entrato Bennacer). Ma ha dovuto subire questo increscioso episodio di razzismo. Immediata la risposta del club di via Aldo Rossi, che sta pensando di presentare un esposto alla Figc.