Nessuna sanzione da parte del giudice sportivo nei confronti della Lazio per i cori a sfondo antisemita intonati da una piccola parte dei tifosi biancocelesti durante il match di coppa Italia col Novara. L'unica sanzione è per la Roma, multata di 3.000 euro per il lancio di petardi da parte dei propri tifosi durante il match vinto contro la Virtus Entella.