Roma femminile, ansia Covid: Corelli e Bartoli positive

Non solo la squadra di Mourinho, ma anche quella di Spugna è in ansia. Perché nella Roma femminile ci sono anche due casi di positività al coronavirus: si tratta di Alice Corelli ed Elisa Bartoli. La prima è praticamente in isolamente da venerdì, quando il test rapido prima della partenza verso Udine, dove le giallorosse hanno debuttato in Coppa Italia, aveva dato esito incerto. Questa mattina la società, attraverso una nota, ha confermato la positività. Elisa Bartoli invece ha lasciato il ritiro della Nazionale - insieme alla juventina Caruso - perché anche lei risultata positiva dopo i primi test con la maglia azzurra.

Le ragazze stanno bene e non ci sono problemi sotto questo aspetto. Ma dopo i casi di Villar e Cristante nella squadra di Mourinho, arriva un'altra notizia negativa anche per la formazione femminile. Il campionato adesso si fermerà appunto per gli impegni della Nazionale, quindi per Spugna (oggi è il giorno del suo compleanno, auguri), non ci dovrebbero essere tanti problemi. Caso diverso invece per lo Special One. Pensieri che comunque adesso investono Milena Bertolini, ct della nazionale femminile, che non potrà contare su due calciatrici importanti nelle gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali contro Svizzera e Romania. Una tegola pesante.