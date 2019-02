Coppia d'attacco straordinaria quella del Fiano

La corsa per il titolo a re dei bomber 2019 è molto agguerrita. Quasi quanto per la ricerca del primo posto che manda direttamente in Eccellenza. Al momento al comando c'è De Vincenzi della LUISS che ha staccato la concorrenza con 25 centri, ma che è a secco dalla tripletta rifilata all'Ostiantica lo scorso 20 gennaio. Praticamente un mese. Ne hanno approfittato nel frattempo Cacciavillani, Catracchia, Italiano e Fazi, che hanno accorciato. I primi tre sono a -3 dalla vetta (25-22) mentre il bomber del Paliano è a 21 gol stagionali. Poi arriva Tabarini (20) e a 19 una coppia che gioca nella stessa squadra: il Fiano Romano. La formazione di Piercarlo Antoniutti è al continuo inseguimento del Tivoli capolista, che ha in Luca Di Giovanni la sua punta principe (12), si gode l'ottima stagione di Giulio Pangallozzi ed Angelo Pangrazi. Nessuna squadra in tutti e quattro i gironi di Promozione ha un duo d'attacco così prolifico. 38 gol in due, sul totale dei 46 totali in stagione, ovvero l'82% dei centri del Fiano Romano. Numeri stratosferici raccolti a piene mani in casa rossoblù. Alle spalle di loro due c'è la coppia della capolista del girone A, la Corneto Tarquinia, che con il già citato Catracchia e Pastorelli si ferma a 35 gol su 57 stagionali dei viterbesi, alla pari (anche qui come in campionato...) con il duo della CPC formato da Tabarini e Ruggiero (20+15) su un totale di 68. L'altro primato del duo tiberino è quello di essere anche i migliori marcatori del loro girone (il B) che non vede una grossa presenza di cannonieri nelle prime posizioni. Nei primi 20 di tutti e quattro i gironi compaiono infatti solamente loro due più Di Giovanni, Ceccarelli e Toncelli, tutti a quota 12 gol.

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA