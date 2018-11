© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è stato equilibrio fino al minuto 88 della seconda partita. Poi a spuntarla nei sedicesimi di Coppa Italia è stata la Vis Sezze che ha sbancato il Superga di Ciampino grazie ad un gol di Antonucci e ha estromesso dalla competizione i padroni di casa del Santa Maria delle Mole. Gara molto tattica fin dall’inizio e le occasioni da rete sono cosa rara in una giornata molto fredda e anche abbastanza ventosa. La prima emozione arriva dopo tre minuti quando Sampaolo colpisce di testa di poco a lato dopo un cross da sinistra, poi accade davvero poco con le due squadre (una del neo arrivato Marcangeli e l’altra di Catanzani, in tribuna per squalifica) che si equivalgono.Nel secondo tempo la prima vera scintilla arriva al 23’ con il direttore di gara che ammonisce Barbaria e Dall’Armi per reciproche scorrette, poi si avvede (forse in un secondo momento) che quest’ultimo è stato già ammonito e quindi deve lasciare il campo. L’inferiorità numerica non spaventa la Vis Sezze che, anzi, quasi viene stimolata dal rosso al suo regista: al 30’ Drogheo non arriva di un soffio sul cross di Bucciarelli, autore di una travolgente azione personale, poi al 43’ (ad una manciata di minuti dall’ipotesi dei rigori) Antonucci sfrutta una sponda aerea e beffa Desai con un preciso pallonetto che elimina il Santa Maria delle Mole e determina lo 0-1 finale.Santa Maria delle Mole-Vis Sezze 0-1S. Maria delle Mole: Desai, Mauramati, Ercolani (35’st Moisa), Angeli, Porcacchia, Barbaria, Cesari (26’st Panella), Empoli, Spaziani (28’st Mantoni), Marchetti, Massullo. A disp. Santangelo, Guidi, Potenza, Serafini, Ronconi, Gatta. All. Marcangeli.Vis Sezze: Paccariè, Caschera, Dell’Aguzzo, Drogheo, Dall’Armi, Bucciarelli, Tomei, Carlini (26’st Piccaro), Sampaolo, Antonucci, Compagno. All. Catanzani (squalificato, in panchina Mazzarella).Arbitro: Ferrara di RomaReti: 43’st AntonucciNote: espulso al 23’st Dall’Armi (V) per doppia ammonizione. Ammoniti Barbaria, Cesari (S) e Antonucci (V).