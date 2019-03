Coppa Puglia, Melendugno e Virtus Matino si annullano

Finisce in parità con tanto rammarico per i padroni di casa la prima semifinale tra Goleador Melendugno e Virtus Matino, valida per l'andata della competizione. Apre le marcature, per il Melendugno, Mastria su calcio di rigore al 23′ della ripresa. Pareggia, a stretto giro di posta, Greco per la Virtus Matino. Lo stesso Mastria, poi, si fa parare da Ugo Gabrieli un altro calcio di rigore proprio allo scadere. Il discorso qualificazione, ad ogni modo, resta aperto sebbene adesso sia leggermente favorito il Matino in vista del ritorno da giocare sul campo amico tra due settimane. Un po' di rammarico per i padroni di casa.

Ultimo aggiornamento: 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA