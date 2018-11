Libertadores da brividi: finale con il “SuperClasico” River-Boca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta nella storia ad assegnare la Coppa Libertadores sarà il “SuperClasico” argentino. Dopo la qualificazione ottenuta dal River Plate a discapito del Gremio di Porto Alegre allenato da Renato Portaluppi - con tanto di veleno nella coda, per via delle decisioni arbitrali - nella notte italiana è arrivata anche la promozione del Boca Juniors, come il River, squadra di Buenos Aires.Dopo il 2-0 nel match d'andata, gli Xeneizes (Genovesi) hanno pareggiato nell'Allianz Parque a San Paolo con il Palmeiras per 2-2, conquistando così il diritto a giocarsi il trofeo, l'equivalente sudamericano della Champions League europea. Il Boca è passato in vantaggio con Ramon Abila al 18', ma è stato raggiunto nella ripresa da Luan Garcia Teixeira all'8' e superato al 15' da un rigore di Gustavo Gomez. Il gol del definitivo 2-2 è arrivato al 25' grazie a Dario Benedetto. L'appuntamento con il doppio derby per aggiudicazione del trofeo continentale è previsto per il 7 e il 28 novembre. Chi vince parteciperà al Mondiale per club, organizzato negli Emirati Arabi Uniti fra il 12 e il 22 dicembre.