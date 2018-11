Coppa Libertadores, incidente auto: morti quattro tifosi del Boca

Quattro tifosi del Boca Juniors sono morti ieri in un incidente automobilistico nel distretto di Lobos, nella provincia di Buenos Aires, mentre viaggiavano per assistere alla partita di andata della finale della Coppa Libertadores fra Boca Juniors e River Plate, poi rinviata per il maltempo ad oggi. Lo riferisce la tv all news Tn. L'incidente mortale è avvenuto al chilometro 108 della 'Ruta 205' quando il veicolo su cui viaggiavano, partito da Rawson nella provincia di Chubut, si è scontrato frontalmente con un altro che procedeva nella direzione opposta.

