Libertadores, esordio di De Rossi con qualificazione del Boca alle semifinali

Il Boca Juniors conquista la semifinale della Coppa Libertadores nella partita dell'esordio nel prestigioso torneo di Daniele De Rossi, che è stato inserito a 10' dalla fine al posto del compagno Nicolas Capaldo. Alla squadra di Buenos Aires, che all'andata aveva vinto 3-0 sugli ecuadoriani, è bastato lo 0-0 casalingo con l'LDU Quito per entrare nel quartetto che si contenderà il prestigioso trofeo, l'equivalente della Champions League. Avanti anche il Flamengo, che ha pareggiato 1-1 con l'Internacional di Porto Alegre. Nella notte toccherà al River Plate, altra squadra di Buenos Aires, che all'andata ha già battuto i paraguayani del Cerro Porteno per 2-0. Ieri i brasiliani del Gremio, guidati da Renato Portaluppi, erano stati i primi a staccare il biglietto per la semifinale, battendo i connazionali del Palmeiras allenati da Felipe Scolari.





