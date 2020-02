© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da qualche minuto si sono concluse le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. A giocarsi il trofeo saranno Vicovaro, Monte San Biagio, W3 Roma Team e Ferentino, vale a dire due squadre del girone C, una del gruppo B e una del gruppo D. La gara meno “tirata” è stata quella tra Monte San Biagio (in lotta per evitare i play out nel girone C) e Monte Mario: i pontini, dopo l’1-1 della gara d’andata in terra capitolina, sono subito passati in vantaggio nel corso del primo tempo grazie ad un’autorete di Battistelli. Un tris dello scatenato Mallozzi nella ripresa ha determinato il 4-2 finale e ha reso vani i sigilli di Apolloni e Barbarella che non hanno evitato l’eliminazione alla squadra da poco affidata a Giancarlo Oddi.Anche la W3 Roma Team (seconda forza del girone C) non ha avuto grandi problemi a “controllare” la voglia di rimonta dell’Atletico Morena dopo il successo per 3-1 della sfida d’andata. Al Fabrizi è finita 1-1 con immediato vantaggio ospite firmato da Matteo Troccoli e pari a metà ripresa di Rizzo dopo un rigore sbagliato dalla W3 Roma Team con Schiavon (ipnotizzato da Di Stefano). Molto tirata la gara di Vicovaro, nonostante gli arancioverdi potessero contare sul successo per 2-0 dell’andata. Il Cantalice è passato in vantaggio a metà primo tempo con la rete di Agostini, ma gli ospiti rimangono in dieci nel secondo tempo (espulso Di Carlo) e solo nel finale gli uomini del neo tecnico Gianluca Lillo trovano il pari con Mattia Lillo (il figlio dell’allenatore) per l’1-1 conclusivo.La gara più emozionante è stata quella del Paglialunga col Fregene Maccarese che è arrivato a un passo dall’eliminare il Ferentino capolista del girone D. Dopo l’1-1 dell’andata, i tirrenici si sono portati in vantaggio alla mezzora col gol di Corridoni, poi i ciociari si sono salvati con il guizzo di Pennacchia a due minuti dal 90esimo. Ai calci di rigore diversi errori, quello decisivo è di Bornino che si vede respingere il tiro da Fiorini e così il Ferentino vola in semifinale.