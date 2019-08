La Lnd ha comunicato gli abbinamenti del primo turno di Coppa Italia. Si gioca il 25 agosto. Calcio d'inizio ore 16, ma l'orari per accordo tra società possono variare. Il Trastevere ospiterà la Trastevere Stadium la vincente di Tor Sapienza-Team Nuova Florida per il primo derby della stagione. Il Monterosi affronterà chi vince tra Ladispoli e Flaminia Civita Castellana. Poi sono in scaletta le gare tra Latina - Aprilia Racing Club e Albalonga - Vis Artena. L'Atletico Fiuggi giocherà con la vincente di Anagni-Campobasso, mentre la vincente di Ostia mare-Pomezia se la vedrà con la vincente di Muravera-Budoni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA