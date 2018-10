© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro mercoledì di coppa per le squadre di Promozione, che domani scendono in campo per giocare le gare di andata dei sedicesimi di finale, secondo turno della Coppa Italia.Le gare sono state determinate secondo il criterio della vicinorietà, con sfide che sono repliche o anticipi di gare di campionato, dato che sono state abbinate squadre dello stesso girone. In questo caso sono otto formazioni per ogni raggruppamento.Di particolare interesse, i derby tra Compagnia Portuale e TOLFA e tra CSL Soccer e Cerveteri, oltre a quello del Sud Lazio tra Terracina e Sabaudia e Citta dinGaeya e Suio.Questo il programma delle gare:ARANOVA - -CORNETO TARQUINIACSL SOCCER - CITTA DI CERVETERIVIGOR ACQUAPENDENTE - DOC GALLESE 20102018, ore 14:30COMPAGNIA PORTUALE - TOLFAS.ANGELO ROMANO - ACCADEMIA C. ROMA, ore 14:30PALESTRINA 1919 - GUIDONIATIVOLI 1919 - LICENZA:30CANTALICE - VICOVAROPALOCCO - VIRTUS OLYMPIA ROMA14:30FIUMICINO 1926 - ATLETICO TORRENOVA 1986VIS SEZZE - SANTA MARIA DELLE MOLEATLETICO MORENA - OSTIANTICA 1926TERRACINA -,A. VODICE SABAUDIAMONTE SAN BIAGIO - FERENTINOALATRI - CITTA DI PALIANOMISTRAL CITTA DI GAETA - SUIO T. CASTELFORTE