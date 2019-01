Coppa Italia Serie D: Albalonga fuori ai rigori contro il Messina

Quarti di finale amari per l’Albalonga: la formazione di D’Adderio esce dalla Coppa Italia Dilettanti contro il Messina arrendendosi solo ai calci di rigore. Dopo il pari maturati nei tempi regolamentari i peloritani hanno avuto la meglio passando dagli undici metri: Barone dà il via alle danze proprio dal dischetto, poi Arcidiacono riporta in equilibrio il match prima del sorpasso firmato da Concimano. Succi riporta in gara l’Albalonga, ma il finale resta amaro con il 4-6 definitivo dopo i calci di rigore.

Ultimo aggiornamento: 20:39

