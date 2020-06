© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà molto interessante capire che squadre vedremo tra venerdì e sabato, quando il calcio riapre la sua prima porticina al mondo. E la Coppa Italia, che di solito suscita poco interesse e che spesso i tecnici la usano per scaricare il turnover, sarà stavolta un test vero, un primo esame. 1) Arriva, comincia e si conclude prima della ripartenza del campionato, quindi al contrario di ciò che succedeva di solito, ovvero quando la si assegnava alla fine, dopo i fuochi. 2) Si presentano all’ultimo atto quattro squadre blasonate, una, la Juve, favorita per lo scudetto, l’altra, l’Inter, che quel titolo sogna ma ad oggi è un po’ indietro, poi Milan e Napoli, per le quali il trofeo Nazionale è ambito in quanto salva stagione. I rossoneri tra l’altro, vincendolo, possono garantirsi un posto in Europa League senza passare dalla classifica, non certo brillantissima. Guardando le quattro squadre (diretta Rai, si giocherà alle 21, non sono previsti i supplementari si va direttamente ai rigori) e tornando indietro nel tempo, possiamo dire senza essere smentiti che Juve e Inter sono le accreditate alla finale. Poi, al di là dei risultati dell’andata (1-1 bianconero a San Siro con il Milan, mentre i nerazzurri sono chiamati a rimontare al San Paolo lo 0-1 dell’andata), non possiamo pensare che in campo vadano le stesse forze di marzo, perché il tempo non si è fermato e si ricomincia con i vecchi presupposti. Di mezzo c’è stato un lockdown lungo, di paure, di allenamenti casalinghi, di lavoro graduale sul campo, non ci sono state le classiche amichevoli di accompagnamento, come avviene di solito in fase di preparazione. Le incognite psico-fisiche sono tante, ciò che non cambia è l’ambizione di partenza, le aspettative, i presupposti. La Juve è destinata a vincere, sempre e comunque, specie Sarri che in Italia non ha ancora avuto questa soddisfazione e in questi mesi si giocherà tutto.VERIFICHELa Coppa Italia sarebbe un bell’iniizo in vista del campionato: l’ex Napoli e Chelsea non vuole certo restare a secco, specie perché non vuole essere il tecnico che ha fallito dopo anni di dominio di Allegri e prima ancora di Conte. Eccolo Conte, che ora allena l’Inter, scelto da Marotta (che ha rigettato l’oneroso contratto di Spalletti, lasciandolo sul groppone del club e ovviamente nelle tasche del tecnico toscano). Conte si è spesso ribellato a questo dovere del successo, ma la società ha investito e pure parecchio, accontentandolo sia nel mercato della precedente estate sia in quello di gennaio, quando sono arrivati i vari Ashley Young, Moses ed Eriksen. Lo scudetto, per Conte, è complicato, la Coppa Italia (e l’Europa League) diventa un obiettivo vero. Napoli e Milan se la giocano un po’ più spensierate, specie perché Gattuso era solo all’inizio del percorso, mentre Pioli sa già che a fine stagione, coppa o non coppa, dovrà lasciare spazio ad altri. Pioli non avrà nemmeno Ibrahimovic, ma ha dalla sua un pari nell’andata, che non è molto ma solo qualcosa. Gli esami, insomma, sono per altri. Alla fine è sempre meglio partire sconfitti.