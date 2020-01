© RIPRODUZIONE RISERVATA

Definite le otto squadre che accedono ai quarti di finale della Coppa Italia di Promozine. Con l'Atletico Morena già qualificato dopo la gara di andata (per l'esclusione del Monte S.Giovanni Campano per decisione del giudice sportivo) oggi si sono aggiunte al gruppo anche il Monte Mario, il Fregene Maccarese, il Cantalice, il Vicovaro, la W3 Team Roma, il Ferentino e il Monte San Biagio. In sintesi, ci sono due squadre per ogni giron, con le impres del Vicovaro e del Ferentino che, vincendo le gare in esterna, cancellano i pareggi interni dell'andata. Non riesce, invece, la rimonta al Grifone Gialloverde, eliminato per i gol segnati in trasferta dal Monte Mario (2) e al La Rustica, che dopo aver subito 4 reti a Cantalcie ne riesce a segnare solo due nel ritorno. Senza problemi, invece, le vittorie della W3 Team Roma (dodici vittorie di fila in campionato) che rifila una cinquina al Palocco, e del Fregene Maccarese, che bissa il successo ad Acquapendente con il 5-2 di oggi alla Vigor.Questi i risultati delle gare di ritorno (in neretto le qualificate: gli abbinamenti dei quarti di finale è probabile che vengano fattiper sorteggio, con definizione del tabellone anche per l gare di semifinale):GRIFONE GIALLOVERDE -3-2 (1-2)- VIGOR ACQUAPENDENTE 5-2 (3-2)LA RUSTICA -2-0 (0-4)NOVAUTO PRO ROMA -0-2- PALOCCO 5-0 (0-0)- INDOMITA POMEZIA 3-0 (1-0)- FERENTINO 1-4 (4-4)- MONTE SAN GIOVANNI C. 3-0 d.g.s.