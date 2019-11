© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono giocate le gare di ritorno dei sedicesimi di finale della coppa Italia di Promozione. Una sola squadra, dovrà attendere (ma è solo una pro forma) le decisioni del giudice sportivo. Si tratta dell'Atletico Morena, che non ha pituto concludere la propria gara contro l'Anitrella (in casa) perché gli avversari sono rimasti con un numero non sufficiente per continuare l'incontro. Passano invece il turno il Monte Mario, che con il 2-0 casalingo (le reti sono di Ceresi e Giovannetti) estromette dalla competizione il Ronciglione United, che all'andata aveva vinto 3-1. Vince in trasferta il Fregene Maccarese, che dopo lo 0-0 casalingo con il Gallese, va a vincere nel Viterbese 2-0, grazie alla doppietta di Teti, e strappa così, il passi per gli ottavi di finale. Successi esterni per il Roccasecca (3-1 nel derby con il Cervaro), il Ferentino (che bissa il successo casalingo sul Colleferro: 2-0 con le reti di Orsinetti e Moriconi) e la Lupa Frascati, che dopo il 2-0 all'8 Settembre ottiene il 3-0 (doppietta di Sebastiani e gol di Luciani) sul campo del Giardinetti.