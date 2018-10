© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si giocano oggi pomeriggio (ore 15,30) le gare di ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. In campo 32 squadre, alcune delle quali hanno già un piede nel turno successivo, ovvero gli ottavi di finale.Quasi sicure di "passare" (anche se le sorprese sono sempre dietro l'angolo) sono la Team Nuova Florida, vincitrice 5-2 sul campo dell'Ottavia quattordici giorni fa. Anche Vigor Perconti e Virtus Nettuno devono solo amministrare le vittorie esterne delle gare di andata (3-0 per i romani, 2-0 per i nettunensi), mentre l'Unipomezia, dopo il 4-0 casalingo, cerca di prendere una boccata d'ossigeno nel confeonrot sul campo romano dell'Atletico Vescovio, dopo le delusioni in campionato.Di contro, Pomezia, Almas Roma, Villalba, Civitavecchia e Insieme Ausonia sono chiamate a compiere un'impresa, per ribaltare le sconfitte subite all'andata. A tutte serve una vittoria con due o tre gol di scarto per riequilibrare o ribaltare la sconfitta dell'andata subite sui campi del Campus Eur, del Cynthia, del Casal Barriera, del Montalto e dell'arce. Partono da una situazione di parità solo tre gare, con un Valle del Tevere-Astrea che è il match più interessante del turno, se non altro perché le due squadre sono seconda e prima nel girone A dell'Eccellenza. Il derby pontino tra Latina Sermoneta e Itri e la sfida tra Pro Calcio Tor Sapienza e Lavinio, le altre due gare che concedono un piccolo vantaggio alle squadre ospitanti, che hanno segnato gol in trasferta.Chiudono il programma, due gare che ripartono da un minimo vantaggio dalle squadre ospitate. Ossia, la Cavese, che gioca sul campo del Grifone Gialloverde e deve difendere l'1-0 dell'andata; il Morolo, che dopo aver lasciato al ASora la vetta del girone B, spera di ritrovare il sorriso in coppa Italia, e il Città di Palombara, squadra in grandi difficoltà che deve fare fronte alla voglia di rimonta dell'Eretum Monterotondo. Anche l'Audace parte dalla vittoria dell'andata, ma ottenuta in trasferta (è stata la prima stagione) sul campo del Don Orione, che oggi pomeriggio a Genazzano deve vincere con due gol di scarto per superare lo "scoglio".IL PROGRAMMA (ore 15.30)Pro C. Tor Sapienza - Lavinio Campoverde - Castelli G. (Roma)Pomezia Calcio - Campus Eur 1960 - Comunale (Pomezia)Latina S.Sermoneta - Itri Calcio - Righetti (Latina)Pol. Insieme Ausonia - Arce 1932 - Madonna del Piano (Ausonia)Team Nuova Florida - Ottavia - Mazzucchi M. (Ardea)Almas Roma - Cynthia 1920 Fuso A. (Ciampino)Atletico Vescovio - Unipomezia 1938 - Futbolclub Campus (Roma)Audace - Boreale Donorione - Le Rose (Genazzano)Virtus Nettuno - Montespaccato - Pineta dei Liberti (Ardea)Vigor Perconti - Colleferro Calcio -Vigor C.S. (Roma)Valle del Tevere - Astrea - Comunale (Forano)Eretum M.Rotondo - Citta di Palombara - Cecconi F. (Monterotondo)Grifone Gialloverde - Cavese 1919 - Campo Roma (Roma)Villalba O.M. 1952 - Bricofer C. Barriera - Ocres Moca (Villalba)Pro Roma Calcio - Morolo Calcio - Vittiglio D. (Roma)Civitavecchia 1920 - Montalto - La Cavaccia (Allumiere)