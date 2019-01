© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottima prestazione per il Paliano di mister Francesco Russo ha superato per 5-2 l'Aurora Vodice nella gara di andata degli Ottavi di Finale della Coppa Italia regionale riservata alle squadre militanti nel campionato di Promozione. Protagonista ancora una volta il bomber Yuri Fazi autore di una tripletta. Le altre reti per i ciociari di Leonardo Martinoli per il mopmentaneo 1-0 e di Simone Matozzo su rigore. Per Fazi è la 22^ rete stagionale, 15 in campionato e 7 in Coppa Italia per un totale in carriera di 276. La gara di ritorno a campi invertiti tra due settimane. Il Paliano ha ipotecato il passaggio ai Quarti.«Abbiamo disputato una grandisisma gara, una prestazione davvero molto positiva contro una squadra a mio parere molto buona composta da giovani con tanta corsa e grinta. Un buon primo tempo nel quale siamo andati avanti 2-0 e potevamo fare altri goal- ha spiegato Francesco Russo, allenatore del Paliano- poi loro hanno accorciato le distanze ad apertura ripresa. Non ci siamo abbattuti riuscendo ad arrivare sul 5-1 per poi subire il loro secondo goal su una punizione. Peccato, ma il risultato è comunque soddisfacente».«In vista della gara di ritorno abbiamo accumulato sicuramente un buon vantaggio, ma il passaggio del turno non è ancora certo. Dovremo fare attenzione e giocare al massimo anche la gara di ritorno- ha aggiunto mister Russo- puntiamo ad arrivare fino in fondo alla Coppa Italia. Ora puntiamo a recuperare energie e preparare al meglio la gara di campionato in casa contro il Gaeta. Siamo in un buon momento, una sola sconfitta nelle ultime 10 gare con solo 7 reti subite. Vogliamo continuare a stupire. Non è nei nostri obiettivi pensare all'Eccellenza, ma siamo a sei punti dalla vetta e ci auguriamo qualche passo falso delle favorite».