Finisce 1-1 l’andata del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza tra Itri e Latina Sermoneta. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, in un incontro molto equilibrato. La partenza è di marca itrana con l’esterno offensivo Onorato che al 16’ con un bel sinistro a giro sfiora il palo e poi al 25’ costringe il suo ex compagno di squadra, il portiere Viscusi, ad una bella parat. La risposta latinense è prima nel legno colpito dal capitano Martena (28’) e poi dopo due minuti dopo con il vantaggio firmato dall’attaccante Brizzi che con una parabola maligna supera l’under Frola.Chiuso il primo tempo sotto, i padroni di casa si spingono avanti e dopo 8’ della ripresa pareggiano con l’esterno campano Lubrano, che, servito da Onorato, buca da fuori area la porta del Latina Sermoneta. Le due squadre vanno a caccia del 2-1: ci provano prima Milone per l’Itri (20’) e poi Cifra per gli ospiti (22’), il cui colpo di testa da due passi viene sventato dall’attento Frola. Nel finale Onorato sfiora il nuovo vantaggio, ma nel recupero il tiro-cross di Gabrielli per un soffio non sorprende il numero uno aurunco. Il ritorno è fissato il 10 ottobre al “Tiziano Righetti” di Latina Scalo.