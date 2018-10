© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta prestazione per il Morolo di mister Mirko Granieri che questo pomeriggio è andato incontro ad una vera e propria disfatta sul campo dell'Eretum Monterotondo di mister Claudio Solimina. L'Eretum si è imposta per 5-0 al termine di una gara dominata. La gara era valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia di Eccellenza. Dopo il vantaggio dopo appena 4' di Mastrantoni era Toscano a rappoddipare al 23' del primo tempo. La terza rete dell'ex Ferentino Damiano Mereu al 33' che si ripeteva sul finire del primo tempo. Sul finale di gara la quinta rete di Toscano.Morolo molto rimaneggiato con Kanku ed Ambrosetti squalificati e l'inedita coppia difensiva Santarelli-Scaccia e molti titolari tra i quali Castellano, Victor Gomez, Frangella, Potenziani e Capuano in panchina oltre ad alcuni assenti quali Bietti per infortunio. Primo tempo da dimenticare. Nella seconda frazione Granieri rivoluzionava la squadra che andava leggermente meglio. Ma il risultato è pesante e la qualificazione ai quarti un miraggio.Si tratta della seconda prestazione negativa in tre giorni per il Morolo che già domenica nella gara casalinga contro il Grifone aveva deluso giocando la peggiore gara della stazione e finendo la gara a reti inviolate. Oggi si spera di aver toccato il fondo. La società che comunque si è fatta sentire negli spogliatoi ha imposto il silenzio stampa fino a data da destinarsi.