Coppa Italia, Lazio-Milan il 26, Fiorentina-Atalanta il 27. Milan-Empoli anticipata al 23 febbraio

Lazio-Milan, partita di andata della semifinale di Coppa Italia si giocherà il 26 febbraio alle h. 21 all'Olimpico. L'altra semifinale, che vedrà di fronte Fiorentina e Atalanta, andrà in scena al 'Franchì l'indomani, mercoledì 27, sempre alle h 21. Entrambi i match andranno in diretta su Rai Uno. Lo ha reso noto la Lega di Serie A, in attesa di definire le date delle gare di ritorno.



Milan-Empoli, valida per la 6/a giornata di ritorno di Serie A, si disputerà sabato 23 febbraio (anziché domenica 24 alle 15.00 come inizialmente previsto). Analogamente, Bologna-Juventus andrà in scena domenica 24 alle ore 15.00 (anziché sabato 23 alle ore 18.00, come disposto in un primo momento). Ultimo aggiornamento: 13:42





