Roma, Karsdorp: «A testa alta per battere la Fiorentina»

«Quando indossi la maglia della Roma vuoi vincere tutte le partite. Anche contro la Fiorentina dobbiamo portare a casa il risultato. In Coppa Italia la stagione scorsa siamo stati eliminati troppo presto e ora vogliamo fare meglio». Così Rick Karsdorp alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia in casa della formazione viola. «La competizione è impegnativa. Nell'ultima partita in coppa abbiamo giocato contro una squadra di Lega Pro, adesso affrontiamo una squadra di Serie A - aggiunge il terzino intervistato all'interno del match program giallorosso -. Il livello è più alto e dobbiamo farci trovare pronti. Penso che questa squadra ha fatto vedere contro il Torino quello di cui è capace. Non dobbiamo sottovalutare la Fiorentina, ma noi siamo la Roma e dobbiamo giocare ogni partita a testa alta per vincere». Karsdorp dopo tre partite da titolare dovrebbe cominciare in panchina ma non è escluso un ingresso in campo. Nel caso potrebbe trovarsi a dover duellare sulla fascia con Federico Chiesa. «È un ottimo giocatore, ma penso che la gente non mi conosca ancora, non mi ha ancora visto giocare molto. Voglio dare 120% per questa maglia - spiega l'olandese -. Adesso che ho giocato tre partite mi sento bene e mi voglio far vedere sempre di più. Non vorrei parlare di giocatori della Fiorentina perché quello che conta è la Roma. Ci sono ancora tante sfide da affrontare e possiamo fare bene. Il quarto posto in campionato è un nostro obiettivo insieme alla Coppa Italia. Ci aspettano tante partite importanti e non vedo l'ora di giocarle e poter dare il mio contributo».