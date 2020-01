Juve, contro la Roma Sarri ritrova Bentancur e rilancia Rugani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro punti di vantaggio sull’Inter e il migliorvisto in bianconero. L’unità di crisi juventina ha superato senza contraccolpi i due passaggi a vuoto contro la, derubricati a «una partita e mezza sbagliata» danel post. La sua squadra sta trovando l’equilibrio rincorso da inizio stagione, con nuove gerarchie a centrocampo, e le solite certezze in attacco.è ormai il trequartista di riferimento,in crescita, pronto a giocarsi una maglia con, al rientro dalla squalifica. E i gol dihanno riscritto le gerarchie offensive: lui non si tocca, gli altri invece possono essere sostituiti () o lanciati dalla panchina ().Gli unici dubbi al momento sono per, costretto ad abbandonare la sfida contro il Parma per una botta al costato. Gli esami a cui è stato sottoposto oggi all’emicostato destro hanno escluso la presenza di fratture costali, le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno, e filtra ottimismo per la Roma.non si è allenato a causa di una leggera forma influenzale, ma farà di tutto per esserci contro la. Mercoledì rientramentre in difesa si potrebbe rivedere. A centrocampo torna Bentancur, e rifiaterà uno tra. Dubbi in attacco, difficile rinunciare a questo Ronaldo ma la concorrenza tra Dybala, Higuain, Douglas Costa e(anche se sempre più dirottato a centrocampo) non manca. Domani conferenza di vigilia di Sarri alle 18 allo Stadium.