Coppa Italia, Juve-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Derby d'Italia per la finale di Coppa Italia a Roma in partita secca. Ultima occasione per la Juventus di Allegri per portare a casa un trofeo anche in questa stagione. L'Inter, invece, insegue il Milan a due lunghezze in campionato e spera ancora di riconfermare il titolo dello scorso anno. I nerazzurri tra l'altro hanno già vinto la Supercoppa italiana battendo proprio i bianconeri allo scadere del secondo tempo supplementare. Partita, dunque, molto sentita da tradizione e che vedrà alcuni rientri importanti: Locatelli per la Juventus e Bastoni per l'Inter, per fare qualche nome.

Segui Juve-Inter in diretta

Juve-Inter, probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Arbitra Valeri di Roma 2, gli assistenti sono Giallatini e Preti. Il quarto uomo sarà Sozza, mentre al VAR e all'AVAR ci saranno rispettivamente Di Paolo e Abisso.

Dove vedere Juve-Inter in tv e streaming

La finale di Coppa Italia verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset, tv che quest'anno detiene i diritti. Juve e Inter sarà trasmessa in chiaro da Canale 5. Mediaset, inoltre, garantirà a tutti i telespettatori anche la diretta streaming del match. I tifosi potranno collegarsi al sito ufficiale di Sportmediaset oppure Mediaset Infinity, da dove sarà possibile connettersi al portale o scaricare l'app su smartphone e tablet.