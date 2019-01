Nuova Florida in finale. L’ultimo atto della Coppa Italia vedrà scendere in campo la squadra di Bussone dopo che in semifinale è riuscita a imporsi sul campo dell’Unipomezia. Dopo l’amata a reti inviolate gli ospiti si sono imposti con le reti di Piro e Massella: un gol per tempo per staccare il pass e andarsi a contendere il trofeo contro il Cynthia.

Ultimo aggiornamento: 20:30

