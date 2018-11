Coppa Italia, il Cynthia stende l'Eretum nell'andata dei quarti

Il Cynthia supera 2-1 l’ Eretum nei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Eppure a passare in vantaggio erano stati proprio gli ospiti, in rete al 20’ con Toscano che sfrutta bene il cross di Barbetti. Il Cynthia non ci sta e prima sfiora il gol l 30’ con Di Mario e poi trova il pari proprio in chiusura di primo tempo con Scacchetti. Nella ripresa gli ospiti sono pericolosi dopo pochi minuti con Palmieri. Poi al 50’ a Di Mario viene annullato un gol. Al 53’ però lo stesso Di Mario timbra il cartellino da pochi pacchi, segnando il gol partita. Nel finale espulsi Pasqui tra gli ospiti e Lauri nei padroni di casa.

CYNTHIA - ERETUM 2-1

CYNTHIA Sciarra, Lauri, Paloni, Vartolo, Di Mauro, Silvagni, Labagnara, Blandino, Di Mario, Scacchetti, Rocco A disse. Orlandi, Sistopaoli, Amico, Fiasca, De gennaro, Ingrosso, Dragonetti, Provaroni, Visconti ALL. Rughetti

ERETUM MONTEROTONDO Alessandri, Millozzi, Guidotti, Barbetti, Pasqui, Razzini, Palmerini, Bornivelli, Tiscione, Mastrantoni, Toscano A disp. Mosciatti, Baldinelli, Ferrara, Tomassetti, Morici, Fabrizi, Fioravanti, Mereu, Federici ALL. Solimina

ARBITRO Andriambelo di Roma 1

RETI: 20’ Toscano, 45’pt Scacchetti, 53’ DI Mario.

Ultimo aggiornamento: 18:25

