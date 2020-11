Coppa Italia, i verdetti del Giudice sportivo: sconfitta a tavolino per il Brescia. Cinque gli squalificati

Sconfitta a tavolino per il Brescia e un turno di squalifica a cinque giocatori: queste le decisioni del giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle partite valide per la Coppa Italia giocate fra il 24 e il 26 novembre. Gli squalificati sono Marco Armellini (Monza), Memeh Caleb Okoli (Spal), Adrien Sebastie Perruchet Da Silva (Sampdoria), Erick Antonio Pulgar (Fiorentina) e Nicola Domenico Sansone (Bologna). Il giudice ha anche dato la sconfitta per 0-3 al Brescia per non essersi presentato a giocare la partita Empoli-Brescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA