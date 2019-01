Coppa Italia, Gattuso e Ancelotti: stasera ecco il bis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre giorni dopo il pareggio in campionato (0-0), Carlo Ancelotti torna a San Siro per sfidare il Milan nei quarti di Coppa Italia. In quasi dieci anni, dal 24 maggio 2009, è la seconda volta. La quarta in totale: nelle altre due occasioni aveva affrontato l’Inter (nel 2009-2010 con il Chelsea in Champions e il 26 dicembre 2018 con il Napoli, la sera dei beceri buu razzisti a Koulibaly). Un remake veloce, insomma, per il tecnico dei partenopei, che punta sulla coppia Insigne-Mertens per scardinare la difesa milanista. Questa volta Milik dovrebbe andare in panchina, mentre a centrocampo ritorna Allan, rimasto a riposo sabato per ritrovare la serenità perduta dopo le (insistenti) voci di mercato. A completare la mediana ci sarà Diawara, mentre sugli esterni spazio ancora a Callejon e Fabian Ruiz, sabato espulso ingiustamente con tanto di foto sui social, a dimostrazione di non avere mai toccato la palla con la mano. Tornando all’attacco, Ancelotti aspetta il ritorno al gol di Mertens (non segna dal 29 dicembre, un mese esatto) e Insigne, a secco dal 2 novembre contro il Frosinone. L’allenatore pretende un atteggiamento diverso rispetto a quello di tre giorni fa. Sabato, soprattutto nel primo tempo, la squadra è apparsa lenta, macchinosa e prevedibile. Stasera non dovrà essere così, anche perché la Coppa Italia (assieme all’Europa League) è un obiettivo importante per il club, visto il -11 in campionato. La Juventus sembra, salvo clamorose sorprese, irraggiungibile. Per il match di stasera non ci saranno soltanto Albiol e Hysaj.DEBUTTA PIATEKDa parte sua, il Milan riparte da Piatek, che ha il (facile?) compito di far dimenticare Higuain. L’attaccante polacco giocherà dall’inizio: «Mi ricorda Tomasson. Jon non si risparmiava mai in allenamento e ci dava una grandissima mano anche quando giocava dall’inizio. Piatek è arrivato da poco, ma mi piace. È un ragazzo curioso che guarda le foto a Milanello. Gli piace osservare, parlare e vivere la struttura, è qualcosa di bello», la benedizione di Gattuso. Cutrone andrà in panchina. A completare il tridente ci saranno Calhanoglu e Suso. Paquetà giocherà ancora dal primo minuto, insieme a Kessie e Bakayoko: «Un giorno un giocatore è un bidone, un giorno è un fenomeno. Salta l’uomo, è tecnico e ci sta dando una grande mano». Poi: «Dobbiamo metterci la stessa personalità, avere voglia di giocare e di farsi vedere, palleggiando bene. Negli ultimi 30 minuti abbiamo smesso di palleggiare e ci siamo allungati, così sono venute fuori tutte le caratteristiche del Napoli». In porta giocherà Donnarumma, visto l’infortunio di Reina. In difesa è confermata la coppia Musacchio-Romagnoli con Calabria e Rodriguez in vantaggio su Abate e Laxalt. «Ridurre il gap con Juventus e Napoli? Ci vuole esperienza, siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di questo tipo di partite. Per tornare competitivi bisogna avere continuità nelle prestazioni, nel gioco e nella mentalità». Cose che Gattuso vuole vedere già stasera per centrare la qualificazione alle semifinali.